Attacco Verona, ballottaggio Kalinic-Lasagna

La punta croata pronta a giocare dall'inizio sabato al Bentegodi

L'attaccante croato è in ballottaggio con Kevin Lasagna per un posto al centro del reparto offensivo dell'Hellas nella partita con lo Spezia.

Kalinic non gioca dal 1' dalla gara con l'Udinese, disputata il 7 febbraio. Poi si è bloccato per un infortunio e di lì in avanti ha raccolto solamente degli spezzoni in campo.