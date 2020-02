Fabio Borini favorito per una maglia da titolare nella gara del Verona con l’Udinese.

L’attaccante, in gol e decisivo con la sua prova con la Juventus, è pronto a guidare di nuovo il reparto offensivo gialloblù.

Con lui, a muoversi in avanti, Mattia Zaccagni e Matteo Pessina. Valerio Verre è l’alternativa da valutare in questi ultimi allenamenti per i gialloblù.