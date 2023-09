Attacco Verona, De Vitis: “Bene avere tante scelte”

L'ex centravanti: "Utilissimo avere molte alternative. Ngonge la punta che sa fare più gol"

Redazione Hellas1903

Il Verona ha diverse opzioni in attacco.

In particolare, Marco Baroni conterà, con l'arrivo di Juan Manuel Cruz, su cinque punte centrali, considerando anche il fatto che Thomas Henry sta recuperando dall'infortunio al ginocchio che l'ha fermato a gennaio.

Con loro, ci sono Milan Djuric e Federico Bonazzoli, oltre a Cyril Ngonge, che è già stato schierato da riferimento avanzato nell'assetto dell'Hellas.

Totò De Vitis, grande ex attaccante gialloblù, ha parlato in proposito col "Corriere di Verona".

Ha detto: "Un maggior numero di alternative è utilissimo, in una stagione gli attaccanti, come tutti, hanno delle fasi in cui riescono a incidere con continuità e dei momenti che sono meno favorevoli. Così, aumentando le opzioni, si può supplire ai cali di forma che, per forza di cose, si vanno ad affrontare. E poi, potendo contare su punte differenti, c’è anche l’opportunità di variare l’assetto tattico, sia all’inizio della partita che a gara in corso”.

Prosegue De Vitis: “Penso che nell’Hellas sia Ngonge l’attaccante che ha più confidenza con il gol. L’ha confermato in quest’avvio di campionato, dopo averlo già dimostrato nella passata stagione, in cui è stato decisivo. Se Marco lo impiega da punta centrale è perché ha visto in lui determinate qualità che lo rendono efficace in quella zona, ritiene che sia in grado di esprimersi bene. Djuric, invece, è un centravanti fisico, che di reti non ne segna molte, ma che fa reparto da solo. Bonazzoli offre altre soluzioni, è una punta di valore che sa adattarsi a tante esigenze".

Poi: "Henry è fuori da alcuni mesi, per cui è necessario aspettarlo, attendere che entri in condizione: può dare una grossa mano. Occorrerà avere pazienza. Su Cruz, francamente, non ho elementi per esprimere un giudizio, ma di certo se il Verona l’ha preso è perché ha visto in lui del talento".

