Con Nikola Kalinic che non è al pieno della condizione e che quindi potrebbe non essere pronto per giocare dal primo minuto con il Genoa, a scaldarsi è Samuel Di Carmine.

L’attaccante si è fermato per un problema muscolare nel corso della partita con l’Udinese e ha saltato la trasferta di Parma.

Ora è in piena ripresa e il suo recupero è ormai ultimato.

Per lui c’è la possibilità di giocare da titolare nella gara di lunedì con il Genoa.