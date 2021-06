Attacco Verona, Gibellini: “Se sta bene, Kalinic ok per Di Francesco”

L'ex gialloblù: "Ha qualità tecnica e tattica, l'incognita è la sua condizione fisica"

Il Verona ha quattro centravanti in rosa: Nikola Kalinic, Kevin Lasagna, Samuel Di Carmine e Mariusz Stepinski.

Il reparto avanzato dovrà essere forzatamente sfoltito. Sulle scelte possibili per l'Hellas si è espresso Mauro Gibellini, ex punta e dirigente gialloblù.

Intervistato dal "Corriere di Verona", Gibellini osserva: "Il gioco di Di Francesco prevede che la punta lavori e dialoghi molto con gli esterni e agevoli con il proprio movimento gli inserimenti dalla linea mediana. Per questo penso che Kalinic sia il profilo ideale per lui. L’incognita resta il suo stato di forma. Ritrovasse la continuità che aveva qualche anno fa, sarebbe davvero un pezzo pregiato per l’Hellas"