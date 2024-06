Attacco Verona, in arrivo il colombiano Mosquera

Il Verona pensa al dopo Noslin e Sky riporta che per l'attacco è in corso da un paio di settimane una trattativa per Daniel Mosquera, punta centrale in forza all'Atlético Bucaramanga, in Colombia, ma di proprietà dell'América de Cali. La trattativa è in via di definizione. Per Mosquera, come ha riportato W Radio Colombia, è pronto un contratto quadriennale.