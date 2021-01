Attacco Verona, Kalinic o Lasagna? A Roma con il dubbio, ma…

Ballottaggio aperto per il ruolo di prima punta nell'Hellas per la gara dell'Olimpico

Ivan Juric ha anticipato che per la partita con la Roma deve decidere chi far giocare come prima punta all'Olimpico: o Nikola Kalinic (ex della gara) oppure Kevin Lasagna, arrivato pochi giorni fa all'Hellas e comunque in piena condizione.