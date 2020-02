Senza Borini e Pazzini, Juric sta pensando alle alternative in attacco per la gara con la Sampdoria di lunedì sera. Già in procinto di tornare alla prima punta col Cagliari, l’allenatore del Verona sceglierà uno tra Stepinski e Di Carmine, col polacco in vantaggio per partire dal primo minuto. Occhio, poi a Salcedo, tornato disponibile. Il giovane gialloblù potrebbe essere della partita, con Zaccagni o Verre, oppure pronto a entrare in caso di bisogno.