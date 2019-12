Attacco Verona, spunta Pjaca

Il talento è grande, ma Marko Pjaca non ha avuto fortuna, da quando è arrivato alla Juventus, tre anni fa.

Il giocatore croato si è fatto male a entrambe le ginocchia, e così non ha reso né in bianconero, né nelle esperienze in prestito allo Schalke 04 e alla Fiorentina.

Adesso si è ripreso, nelle ultime giornate si è seduto in panchina. A gennaio si prospetta per lui la cessione in prestito. Per il Verona è un’idea, non semplice da percorrere, ma Pjaca, se recuperato al meglio, sarebbe un innesto di grande valore per l’attacco.

Valutazioni in corso, dunque, mentre per Pjaca ci sono gli interessi, tra gli altri, di Genoa e Atalanta.