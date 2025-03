La punta danese in campo dal via al Bluenergy Stadium

Casper Tengstedt sarà in campo dall'inizio nelle partita del Verona con l'Udinese.

L'attaccante danese, rientrato nel secondo tempo della gara il Bologna, dopo quaranta giorni out per infortunio, sarà titolare sabato, al Bluenergy Stadium.

Per lui, finora, 6 gol in Serie A con l'Hellas, più uno in Coppa Italia.