Azioni sequestrate, sul mercato il Verona può muoversi

Non serve l'avallo del custode delle quote per le operazioni in entrata e in uscita a gennaio

Lo riporta il "Corriere di Verona": "Quanto la vicenda Star Ball può incidere sulle operazioni, sia in entrata che in uscita, dell’Hellas? In alcun modo diretto, in realtà. L’amministratore del Verona, infatti, rimane sempre Setti, e sarà lui a decidere come muoversi sul mercato. Lo dovrà fare nell’interesse della società e del suo socio. A Reverberi, le quote di Star Ball sono state date per custodirne il valore e assicurare che, nelle more del contenzioso, non siano trasferite ad altri soggetti, senza le autorizzazioni del caso. Non ha il potere di gestire le cessioni o acquisti, con qualsiasi formula, dei cartellini dei giocatori. Non è un amministratore, ma un custode giudiziario. Il suo incarico è di natura cautelare e non ha come oggetto il patrimonio del club, che non è intaccato dal sequestro. Non serviranno preventive autorizzazioni da parte di Reverberi, da questo punto di vista, per trattare le operazioni di mercato".