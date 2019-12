Emmanuel Badu sta recuperando la piena forma fisica.

Il centrocampista ghanese, dopo aver ottenuto l’idoneità ed aver ripreso ad allenarsi con il gruppo, superata la microembolia polmonare che gli ha imposto lo stop ad agosto, è pronto a tornare.

Già a Ferrara ci sarà. Non è da escludere che Badu possa giocare nella partita con la Spal, in cui, tra l’altro, non sarà a disposizione per squalifica Sofyan Amrabat.