Badu: “Passati momenti duri, ho tanta voglia di ripartire. A Verona tifosi incredibili”

Emmanuel Badu, centrocampista del Verona, ha parlato in una diretta Instagram sul canale ufficiale del club gialloblù.

Queste le sue dichiarazioni: “Per me è stato un anno difficile, ho passato dei momenti duri. Abbiamo ricominciato, riprendendo ad allenarsi, siamo stati fermi a lungo e serve recuperare, per tutte le squadre non è facile, però c’è tanta voglia di ripartire e andare alla grande in questi tre mesi di campionato che ci sono davanti“.

Continua Badu: “Ivan Juric è un grande lavoratore, qui ci sono giocatori che hanno fame, ci sono uomini esperti come Veloso, Pazzini, Silvestri, come me, come Lazovic, e tanti ragazzi giovani e forti. L’obiettivo è la salvezza, siamo vicini a raggiungerlo“.

Poi: “A Verona ho sempre avuto vicino a me tante persone che ringrazio. I dirigenti, il tecnico, i compagni di squadra. Quando sono rientrato dopo essere stato fuori, nella partita di Ferrara con la Spal, alla fine ci sono stati dei cori dei tifosi per me: loro sono incredibili. Spero che presto possano tornare allo stadio, non sarà semplice, ma bisogna sempre pensare positivo”.