Resta in dubbio la disponibilità di Emmanuel Badu per la trasferta di Udine.

Il centrocampista, grande ex della partita (in Friuli ha giocato, salvo una parentesi in prestito in Turchia, al Bursaspor, dal 2010 al 2019), è sempre alle prese con il taglio alla tibia riportato prima della gara con il Milan.

Badu è appena rientrato in gruppo ma non è al meglio.

Da vedere se Ivan Juric deciderà perlomeno di convocarlo per l’appuntamento della Dacia Arena.