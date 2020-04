Baldini: “Giocare senza pubblico? Il calcio è della gente, non di tv e sponsor”

Silvio Baldini, allenatore della Carrarese, già tecnico in Serie A con, tra gli altri club, Empoli e Parma, parla della possibile ripresa della stagione del calcio.

Intervenendo a Raisport, Baldini ha detto: “La vita di una persona è importante, non possiamo parlare di calcio e non possiamo dare risposte, queste ce le devono dare i medici. Se in una gara non c’è la paura di perdere o la gioia della vittoria, se devo avere paura e stare a distanza questo non è calcio. Poi gli stadi vuoti, il calcio non è della televisione o degli sponsor, è della gente. E senza gente allo stadio non ha senso”.