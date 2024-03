Ballardini: “Non ricordo pericoli creati dal Verona, noi poco cattivi per segnare”

"Io credo che oggi il Sassuolo sia sempre stato in controllo della partita, non ricordo delle situazioni così pericolose del Verona. Noi abbiamo avuto situazioni pericolose per mettere in difficoltà il Verona e non siamo stati così cattivi, però per me il Sassuolo ha tutte le qualità per giocarsela bene fino alla fine. Berardi è un giocatore di straordinaria importanza, ma io credo che il Sassuolo abbia le capacità di poter fare molto bene da qui in avanti perché i giocatori ci sono".