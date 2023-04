Ballardini: “Ottima gara dei miei, Dawidowicz crollato a terra per un buffetto”

"Sottolineo l'ottima prova della squadra - dice il tecnico dei grigiorossi - arrivavamo da una partita giocata giovedì sera e sono valutazioni da fare. Per me il buffetto sulla bocca dello stomaco è una sciocchezza, ma non si può cadere come uno straccio (si riferisce a Quagliata e Dawidowicz in occasione dell'espulsione del difensore della Cremonese, ndr). Secondo me non devi premiare chi fa una sceneggiata, giustamente gli arbitri quest'anno lasciano molto correre e va benissimo, perchè il gioco è continuo, ma questa mi è sembrata davvero una leggerezza di Quagliata che ci ha messo del suo, ma c'è stata altrettanta leggerezza dall'altra parte.