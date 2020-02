Balotelli: “Non sarei mai potuto andare al Verona, sono bresciano”

Mario Balotelli, in un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport, ha parlato anche della trattativa estiva col Verona. Dice l’attaccante ex Milan:

“Il mio trasferimento? Non sarei potuto andare a Verona, sono bresciano. Avevo altre opportunità, quando si è fatto vivo Cellino ne ho parlato con mia mamma, lei era felice al punto che ha pianto. Brescia è la mia città e così ho deciso: un anno, poi si vedrà. Il presidente è unico, l’avevo conosciuto in Inghilterra quando aveva il Leeds, siamo stati anche a cena insieme una volta. Lui sa come convincerti. Si era mosso anche il Verona, il presidente Setti aveva telefonato a Cellino per chiedergli se fosse realmente interessato a me. Gli ha risposto che non era interessato e tre giorni dopo ho firmato”.