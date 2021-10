Barak: “Avevo fiducia sul rigore, spero di dare ancora tanto a questa squadra”

Il centrocampista ha segnato il gol del pari a pochi minuti dalla fine

"Giocare a Udine è sempre difficile perchè è una squadra forte fisicamente e chiude bene gli spazi. Abbiamo sofferto tanto soprattutto nel primo tempo, Montipò ha fatto due parate fondamentali per restare in partita. Sul rigore avevo fiducia in me stesso, ero tranquillo.

Per me è molto importante sentire la fiducia, in questa società si lavora molto bene. La squadra è umile e questo mi dà tranquillità. Non mi sento un intoccabile, dipende tutto da me. Ho una mentalità vincente e spero di dare ancora tanto a questa società”.