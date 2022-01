Barak, Barak, Barak! Un gran Verona batte il Sassuolo (2-4) e pregusta la salvezza

Tripletta del ceco scatenato, in gol anche Caprari. Il Verona vola a trenta punti

Andrea Spiazzi

In una gara infinita tra due squadre dagli attacchi micidiali ma con difese da rivedere il Verona a Reggio Emilia col Sassuolo strappa una vittoria che sa già di salvezza, trascinata da una tripletta di Barak e da un Caprari al solito decisivo e ancora in gol. Un grande impatto sulla gara dei gialloblù, che con un po' di fortuna sui primi due gol del ceco (il primo è un flipper, il secondo un rigore che Consigli intercetta ma non respinge) hanno la meglio su un Sassuolo pericoloso e mai domo, piegato solo nel recupero col gol della sicurezza ancora di Barak in pallonetto solitario. Magica la prova del numero 7.

FORMAZIONI

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez; Muldur, Raspadori, Kyriakopoulos; Scamacca

A disposizione: Satalino, Pegolo, Ayhan, Harroui, Mata, Aucelli, Tressoldi, Abubakar, Paz, Pieragnolo, Defrel - Allenatore: Alessio Dionisi

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Casale, Günter, Ceccherini; Depaoli, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone

A disposizione: Pandur, Berardi, Faraoni, Kalinic, Lasagna, Cancellieri, Rüegg, Bessa, Sutalo, Ragusa, Coppola - Allenatore: Igor Tudor

Arbitro: Alessandro Prontera (Sez. AIA di Bologna)

PRIMO TEMPO, SHOW DEL VERONA E 0-2

Fuoco e fiamme del Verona fin da subito, Con caprai e Barak sugli scudi. Simeone e Ceccherini mettono i brividi a Consigli con due conclusioni fuori. L'Hellas attacca a pieno organico, con la consueta pressione che fa sbagliare l'avversario. Caprari accelera, Consigli mette in angolo al 15'. Poi Gunter segna di testa, ma c'è fuorigioco verificato al Var che annulla la giocata del difensore. Dal 26' al 31' il sassuolo risponde sfiorando il vantaggio con Frattesi che salta Montipò ma scivola al momento di piazzare in rete, con Raspadori che da metà campo cerca di beffare Montipò e con Ferrari che da due passi manca la porta in tuffo di testa.

CAPRARI! 0-1

Passata la buriana, Caprari al 37' su assist di Barak col sinistro fredda Consigli all'angolino opposto. grande gol e Verona in vantaggio.

BARAK!! 0-2

Reagisce il Sassuolo con un tiro velenoso di Kyriakopoulos, ma il Verona, nel recupero, sempre attaccando, con fortuna passa ancora. Maxime Lopez spazza il pallone da corner ma colpisce Barak. Il flipper manda la palla in porta e l'Hellas va all'intervallo in meritato vantaggio.

SECONDO TEMPO, SCAMACCA LA RIAPRE, BARAK PIAZZA IL TRE. E ANCHE IL QUATTRO

Il Verona attacca, lo spartito non cambia. Barak da due passi non riesce a segnare, due minuti dopo, al 54' Kyriakopoulos da destra crossa, Ceccherini va a vuoto e Scamacca in semi-rovesciata manda il pallone alle spalle di Montipò.

Il momento più difficile l'Hellas lo supera nel modo più efficace, segnando ancora. C'è un falllo di mano di Chiriches al 55'. Prontera va a rivedere e assegna il rigore.

BARAK!! 1-3

Calcia il penalty Barak. Il tiro del ceco non è troppo angolato, e la mano di Consigli lo intercetta. La potenza c'è, però, e il pallone sbattendo sulla mano si infila dalla parte opposta.

DEFREL, 2-3

Il Sassuolo non demorde, anzi è molto vivo. Scamacca (quanto è forte) a giro mette fuori di un centimetro, poi al 67' Defrel, non marcato, incorna da angolo e fa 2-3.

Al 69' Tudor sostituisce (ma perchè?) Simeone con Lasagna, poi Depaoli con Faraoni, che rientra dopo il Covid.

GUAIO MUSCOLARE PER TAMEZE. DEBUTTA COPPOLA. Dopo che Consigli salva alla grande su Faraoni al 78', Tameze si fa male e deve uscire. Al suo poso entra Bessa. Entra anche Coppola, della Primavera, che debutta in A rilevando Ceccherini.

Il Sassuolo ci prova, i minuti scorrono. Sfiorano i pali prima Rogerio e poi Lazovic.

Ci sono 5' di recupero. I neroverdi si gettano in avanti. Al 94' Kalinic pesca Barak che scatta solitario verso Consigli e lo supera con scavino di sinistro.

Tutto bellissimo, il ceco vola e fa volare il Verona, che con trenta punti in classifica al 16 di gennaio pregusta già la salvezza e può dirsi bravo, anzi bravissimo.