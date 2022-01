Barak forza otto: “Voglio arrivare in doppia cifra. Il calcio è bellissimo”

Il centrocampista gialloblù: "Sono davvero contento di come si lavora a Verona"

Prima tripletta in serie A, otto gol in stagione, prima tripletta di un centrocampista nella storia dell'Hellas. Non si ferma più Antonin Barak, protagonista totale a reggio Emilia nella vittoria del Verona per 4-2 col Sassuolo.