Barak: “Forti nelle difficoltà. Vogliamo fare un grande campionato”

Antonin Barak festeggia la doppietta col Benevento con il premio di miglior giocatore Sky. “È stata – dice il calciatore – una partita molto difficile, il campo era pessimo, il Benevento è arrivato con grande fame e ha ottimi giocatori. Ma per noi era molto importante vincere. Sono molto contento per la squadra e per l’atteggiamento che abbiamo avuto anche nella difficoltà, come quando loro hanno pareggiato. In classifica con Inter, Roma e Napoli? È bello saperlo ma noi dobbiamo pensare al nostro. Abbiamo un’ottima squadra e quando recupereremo altri giocatori saremo ancora più forti. Vogliamo fare un grande campionato. Per me voglio una stagione che rispecchi quella della squadra”.