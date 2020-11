Barak, oggi il primo allenamento

Soltanto oggi Antonin Barak potrà allenarsi con il gruppo del Verona.

Il giocatore ceco è appena rientrato dagli impegni con la nazionale.

Barak è stato impiegato per pochi minuti nella gara vinta con la Slovacchia in Nations League, mercoledì, mentre il ct Jaroslav Silhavy non l’ha schierato domenica nella partita con Israele.

Per lui, 68′ in campo in amichevole, la settimana scorsa, con la Germania.

Tempi ridotti, dunque, per Barak per prepararsi all’incontro con il Sassuolo: appena un paio di sedute al centro sportivo di Peschiera del Garda per lui.