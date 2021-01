Barak: “Passione ed entusiasmo, così abbiamo battuto il Napoli”

Il centrocampista del Verona: "Salviamoci, poi penseremo ad altri obbiettivi"

Antonin Barak parla a Sky dopo la partita tra Verona e Napoli. "Juric solo oggi avrà detto che per vincere dovevamo fare la miglior partita della stagione, e in settimana molte di più - dice il calciatore ceco - dovevamo giocare con entusiasmo e passione e fare di tutto per vincerla e così abbiamo fatto. Quando le cose non vanno bene bisogna far uscire il carattere. Dopo il loro gol avevamo tutta la partita per rimediare e alla fine abbiamo vinto. Ho fatto 4 gol? Il mio obbiettivo è quello di salvarci, come diceva a Leister come Ranieri. Poi penseremo ad altri obbiettivi".