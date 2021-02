Barak: “Siamo solo al 30 per cento? Al 100 vinceremo lo scudetto”

Il bomber del Verona: "Juric fa lavorare molto i centrocampisti"

Antonin Barak, migliore in campo per Dazn, è intervenuto ai microfoni dell'emittente televisiva al termine del match contro la Juventus. "Stiamo molto bene fisicamente, abbiamo recuperato giocatori che hanno qualità. Secondo me dobbiamo giocare come nel secondo tempo - dice - Juric mi fa correre, devo fare il tuttocampista. Sta lavorando con tutti, parla tanto e vuole migliorare la condizione fisica e tecnica di tutta la squadra. Stiamo lavorando tanto a centrocampo, vuole che andiamo dentro all’area e tiriamo, ma dobbiamo ancora migliorare. Juric dice che siamo al trenta per cento. E quando saremo al cento per cento? Vinceremo lo scudetto" scherza il calciatore gialloblù, bomber del Verona con 6 reti all'attivo.