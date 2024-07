Baroni: “A Verona esperienza bellissima, la difficoltà è diventata un’opportunità”

Marco Baroni si è presentato come nuovo allenatore della Lazio. Nel rispondere alla stampa l'ex allenatore del Verona ha risposto così a chi gli ha chiesto cosa porta da Verona nella nuova esperienza in biancoceleste: "Ho sempre avuto un principio fin da quando giocavo, o vinco o imparo. L'esperienza di Verona è stata bellissima, nella vita hai tanti modi per affrontare una difficoltà, ma per me è un'opportunità.