Baroni: “Abbiamo costruito anche più del Verona, sconfitta pesante”

L'allenatore dei giallorossi: "Non abbiamo saputo trovare la porta"

Marco Baroni parla in conferenza stampa dopo la sconfitta del Lecce col Verona.

"Abbiamo avuto un problema a trovare la porta ma noi abbiamo costruito molto, anche più del Verona. Loro giocano un calcio complesso, lavorando sulle seconde palle. Nella ripresa abbiamo ritrovato più dinamicità, fino al gol subito. Dopo abbiamo cercato di recuperare il risultato, con un po' di frenesia. Non siamo assolutamente contenti, è una sconfitta pesante ma dobbiamo digerirla per andare avanti. Non dobbiamo avere timore o paura, perché abbiamo tutto nelle nostre mani".