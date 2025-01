Baroni: “Abbiamo dominato la partita”

Le parole di Marco Baroni ai microfoni di Sky, vittorioso per 3-0 stasera contro la sua ex squadra: "La partita l'abbiamo resa facile perché siamo scesi in campo con voglia e umiltà, per dominare la partita e la squadra l'ha fatto. Abbiamo messo in difficoltà il Verona, squadra buona che sta bene. Ora recuperiamo energie, che giovedì abbiamo una partita importante e delicata. Io sono contento, la squadra sa che deve rimanere centrata nel percorso e nel lavoro. E per il momento guardiamo solo quello".