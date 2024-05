Baroni: “Bravi i miei ragazzi, girone di ritorno strepitoso. Futuro? Ora è tempo di festeggiare”

L'allenatore del Verona: "Oggi sono contento perché la squadra è andata in campo cercando di emozionare la gente"

Marco Baroni commenta in conferenza stampa la gara del Verona con l'Inter terminata 2-2.

"Quest'anno ci sono state delle difficoltà - dice l'allenatore dell'Hellas - abbiamo lavorato tanto, questo percorso nostro è frutto del lavoro. Oggi abbiamo avuto un'ulteriore testimonianza, hanno giocato tanti ragazzi, quando toccherà a loro dovranno essere pronti, l'attenzione dello staff nella squadra è stata totale, a gennaio abbiamo cambiato tanti giocatori, hanno giocato ragazzi con 16 nazionalità diverse, siamo stati bravi ad accelerare, la squadra ci ha messo grande partecipazione e il risultato è stato un girone di ritorno strepitoso. Oggi sono contento perchè la squadra è andata in campo cercando di emozionare tutta la gente, i ragazzi sono stati veramente bravi".

Sul futuro fatico a parlare, sono ambizioso, ora è solo il tempo di festeggiare, poi ci sarà tempo di parlare con la società ma la pagina di storia che abbiamo scritto non verrà mai cancellata. Tutti ci davano per spacciati, non bastava fare qualcosa di buono ma dovevamo fare qualcosa di straordinario e ci siamo riusciti".