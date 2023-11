Baroni: “Buona gara e buone risposte da chi ha giocato”

"L'espulsione di Serdar c'era - dice l'allenatore del Verona - perchè almeno il doppio giallo ci stava. La squadra ha fatto bene, oggi hanno giocato tanti ragazzi che era un po' che non giocavano e ho avuto delle buonissime risposte sia come individualità che come squadra. La squadra ha tenuto bene il campo anche col palleggio, anche Cruz mi è piaciuto. Ci sono stati errori, come sul primo gol. Oggi non volevo dare la sensazione di snobbare la partita visto il turnover, chi ha giocato ha infatti risposto bene. Chiaro che non siamo contenti del risultato. Dobbiamo sfruttare meglio alcune giocate su cui ci esercitiamo durante la settimana".