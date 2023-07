Baroni: “Buone indicazioni, Lazovic è un leader”

L'allenatore gialloblù: "In difesa giocheremo a 4 ma andremo anche a uomo"

Redazione Hellas1903

Queste le dichiarazioni di Marco Baroni dopo l'amichevole del Verona con il Primiero.

Mister, un buon inizio... "Sì, ma al di là del risultato questa settimana abbiamo lavorato duramente, anche stamattina. Oggi serviva vedere l'atteggiamento giusto, la ricerca della pressione sul pallone. Sono arrivate buone indicazioni, anche da parte dei giovani".

Come giudica la prova di Mboula? "L'ho spostato in posizioni diverse durante la partita, dobbiamo trovare insieme il ruolo migliore per lui. Deve abituarsi ai nostri ritmi, è un giocatore che viene da un calcio diverso, ma ha una buona gamba, deve imparare ad attaccare lo spazio. In allenamento calcia bene con entrambi i piedi. In generale sono arrivate buone indicazioni".

Lazovic sarà uno dei leader di questa squadra? "Assolutamente, ci sta stupendo in senso positivo. Si vede il suo spessore e la sua caratura. Nonostante sia arrivato dopo in ritiro rispetto al gruppo ha già fatto dei tempi buoni, è sempre il primo a scendere in campo per allenarsi, è un leader sotto tutti i punti di vista. Darko è un giocatore che dovrà darci un contributo importante, come sempre ha fatto negli anni"

Il suo Verona giocherà con la difesa a 4? "Penso che la squadra abbia le caratteristiche per difendere a 4, anche se noi andremo a marcare spesso a uomo comunque. In generale la cosa fondamentale sarà l'entità che la squadra dovrà trovare. Ad oggi siamo un cantiere aperto, siamo in costruzione, ma ritengo che questi momenti siano delle opportunità. Stiamo lavorando sulla difesa a 4, che comunque è un modulo a cui alcuni nostri giocatori sono già abituati dalle nazionali".

Qual è la situazione sul mercato? "Sappiamo quali sono le nostre esigenze, il Direttore sta lavorando bene in questo senso, sia entrata che in uscita. Sappiamo tutti dove vogliamo arrivare, ma io e lo staff siamo concentrati solamente sull'allenare i ragazzi".

A che punto sono gli infortunati? "Lasagna sta svolgendo un lavoro di recupero, forse nell'ultima delle tre amichevoli potrebbe anche trovare un po' di spazio. Sia lui che Duda sono vicini al rientro. Henry invece sta facendo il suo percorso di recupero in Francia, ma contiamo di averlo con noi quando riprenderemo a lavorare a Peschiera".

Oggi era presente un gran numero di pubblico... "Sì, è stato bellissimo l'abbraccio con i tifosi nel post partita. A Verona c'è sempre stato grande entusiasmo. Loro ci stanno accompagnando in queste settimane di lavoro. Le famiglie fanno tanti sacrifici per riuscire a seguire la squadra, quindi il nostro sguardo è sempre rivolto anche a loro".

fonte: hellasverona.it