Baroni: “Chiedo scusa ai tifosi. Sì, mi sento in discussione, dobbiamo dare tutti di più”

"Chiedo scusa ai tifosi, siamo dispiaciuti. In settimana avevamo lavorato bene e non ci aspettavamo una gara così, specialmente nel primo tempo nel quale siamo stati troppo passivi. Abbiamo fatto una buonissima ripresa ma abbiamo preso gol. Adesso bisogna parlare con la squadra. Se lavoriamo bene ma non è sufficiente significa dobbiamo dare tutti di più. Se mi sento in discussione? Ci mancherebbe non fosse così, nel calcio siamo tutti in discussione, in questo momento sarebbe strano che non fosse così. Si tratta di trovare le soluzioni e far girare gli episodi con un atteggiamento diverso. La squadra ha sempre avuto una buona tenuta mentale, ora dobbiamo ritrovarci. Nel momento delle difficoltà bisogna però avere un altro atteggiamento per superarle, da questo punto di vista dobbiamo migliorare al cento per cento.