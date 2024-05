Baroni: “Ci godiamo questa vittoria, Lazovic straordinario. Sarà ancora dura”

È stata una gara complicatissima da vincere, contro una squadra forte. La partita è stata preparata bene in settimana, siamo andati a prenderli alti. Difficile affrontare questa squadra, abbiamo ridotto al minimo il loro potenziale offensivo. Abbiamo giocato con cuore, intensità e attenzione, complimenti ai ragazzi e al nostro pubblico. Insieme è l'unico modo che abbiamo, sarà dura ancora ma abbiamo l'opportunità per giocarcela tutti.

Noslin? C'è la bellezza in questi ragazzi, di avere un calcio nella testa senza retaggi mentali. Mi dà la disponibilità ovunque: noi a volte li rinchiudiamo, ma lui ha questa mentalità non condizionata dalla posizione e la sfrutta. Come tutti i giovani bisogna buttarli in campo e sostenerli nelle difficoltà.