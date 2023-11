Baroni: “Ci mancano dei punti, ma guardiamo avanti. Ngonge importante”

Marco Baroni presenta in conferenza stampa la sfida di domani col Monza. Queste le parole dell'allenatore del Verona.

Quanti punti mancano a questa squadra? Sicuramente qualcosa ci manca, questo è un campionato difficile, la squadra deve lottare per salvarsi e passaggi come questi ci sono, stiamo cercando di gestire bene questo momento, qualcosa abbiamo lasciato per strada e lo sappiamo ma ora dobbiamo guardare avanti.