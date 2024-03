Baroni: “Col Lecce niente calcoli, si gioca sempre per vincere”

L'allenatore gialloblù: "Partita complicata, Folorunsho è ok"

Redazione Hellas1903 8 marzo - 12:54

Marco Baroni in conferenza stampa presenta la sfida tra Verona e Lecce di domenica alle 12.30.

A Lecce ho solo bei ricordi - dice l'allenatore - c'è stato modo di scrivere belle pagine da giocatore prima e da allenatore poi, ho dato tutto quello che avevo.

Per la gara di domenica Folorunsho ci sarà, è rientrato in settimana, si è allenato e sta bene. La partita sarà complicata, l'avversario ha sicuramente delle certezze in più rispetto a noi ma dovremo essere bravi a stare dentro la partita, non possiamo non centrare la prestazione.

In trasferta serve fare punti, noi siamo cambiati tanto, abbiamo messo dentro otto ragazzi nuovi di quelli arrivati a gennaio, hanno culture diverse e modi di giocatore diversi ma non abbiamo tempo, serve vincere partite, segnare e pensare a quello.

Molte coinvolte nella lotta salvezza? Questa è la difficoltà di questo campionato, bisogna saper gestire i tanti momenti difficili che arrivano. Non mi piace fare pronostici, mi piace vivere l'oggi come se non ci fosse un domani, e questo dobbiamo applicarlo anche in partita.

Sono tante le cose da migliorare, non possiamo mancare nell'aspetto prestativo, individuale e di squadra, è difficile trovare il gol e dobbiamo lavorare su questo, la grande partecipazione che ho avuto da questi ragazzi ci permette però di guardare al prosieguo della stagione in maniera positiva.

Partita da vincere o da non perdere? Non possiamo fare partite calcolate, abbiamo degli scontri diretti e ogni partita dobbiamo giocare con la mentalità aperta, non certo per prendere il pari, dobbiamo lavorare compatti e di squadra, sinceramente non ricordo nemmeno gli altri scontri, voglio vedere solo cosa succede a me".

