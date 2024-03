Baroni: “Col Milan dovremo andare a duemila all’ora”

L'allenatore del Verona: "Per la salvezza altre due vittorie potrebbero non bastare"

Redazione Hellas1903 16 marzo - 14:56

Marco Baroni presenta in conferenza stampa la partita del Verona col Milan di domani alle 15 al Bentegodi.

"Come si ferma il Milan? Quando giochi contro queste squadre è sempre difficile, forse è il loro miglior momento, ho stima nell'allenatore ma dobbiamo guardare in casa nostra, noi dobbiamo centrare la nostra miglior partita e forse non sarà comunque abbastanza, dobbiamo andare a duemila all'ora.

Marcatura a uomo su Leao? Ci sono campioni che possono decidere le partite con una giocata ma non si difende individualmente, si difende di squadra, si gioca di unione e di squadra in queste partite.

Folorunsho in nazionale. Affrontiamo ogni allenamento e partita come se non ci fosse un domani, lui si è creato questa chiamata con il lavoro, tutto ciò che gli atleti si guadagnano lo fanno con il presente, siamo contenti come squadra e anche società ma ora pensiamo solo a domani.

Davanti conferme o nuove scelte? Ci sono dei fuori-ruolo, come Noslin che giocherebbe sull'esterno ma lo uso al centro perchè ha grande mobilità, allo stesso modo Swiderski sta crescendo. Bonazzoli per me è un giocatore importante, ci tornerà sicuramente utile in corso di gara.

È il nostro miglior momento? Può darsi ma ora serve solo intensificare, stare sul pezzo e non mollare di un millimetro.

Tempo fa dicevi che sarebbero servite otto vittorie per salvarsi, ne mancherebbero due. Sì, ma forse non saranno sufficienti, di solito la statistica dice questo ma con dieci partite ancora a disposizione non si può pensare di lasciare nulla".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Verona senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Hellas1903 per scoprire tutte le news di giornata sui gialloblu in campionato.