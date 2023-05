Baroni: “Col Verona sarà una grande partita”

Marco Baroni, allenatore del Lecce, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara col Verona.

Ha detto il tecnico giallorosso, come riporta www.tuttomercatoweb.com: "Queste sono gare dove devi avvicinarti alla perfezione, con attenzione e determinazione. Il Verona corre molto e gioca un calcio che mette in difficoltà. Abbiamo preparato bene la gara, ma noi faremo di tutto per metterli in difficoltà. Sarà una grande partita, ne sono convinto".