Baroni: “Col Verona scontro diretto importante. Sarà durissima”

Marco Baroni, allenatore del Lecce, ha parlato della gara col Verona, in conferenza stampa.

Ha detto, riporta www.tuttomercatoweb.com: Scontro diretto importante, ma pensiamo soltanto a noi e alla nostra prestazione: il Verona non merita la classifica attuale perché ha tanti punti di forza. Ci vogliamo misurare, queste sono le nostre partite: vogliamo dimostrare anche la compattezza e la lucidità di questo gruppo. Servono queste componenti per portare via un buon risultato dal Bentegodi".