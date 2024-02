Baroni: “Con la Juve ci sarà da correre. In campo con orgoglio e convinzione”

"Che partita sarà? Bella - dice l'allenatore dei gialloblù - ci sarà lo stadio pieno e dovremo appoggiarci alla spinta dei nostri tifosi, poi le difficoltà che presentano partite come questa è scontato descriverle, ci sarà da correre forte. Contro questi club non puoi sbagliare niente, anche quando pensi che sia fatta, bisogna giocare una partita di orgoglio e convinzione, cercando di fare risultato. Non possiamo fare la partita bassi per 90 minuti, per caratteristiche, individualità, esperienza e qualità, molto passerà dall'atteggiamento e in queste partite non subire l'avversario mentalmente è importante.