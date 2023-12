Baroni: “Con la Salernitana non possiamo sbagliare”

Marco Baroni presenta in conferenza stampa la partita del Verona con la Salernitana di domani alle 18 al Bentegodi.

Saponara ? Ha tanta qualità, ha i tempi e un piede importante per mandare dentro i suoi compagni, nella partita col Cagliari c'è stata una crescita anche quando ha avuto un supporto sulla corsia, lo stiamo recuperando al meglio.

Quanto potrebbe pesare l'assenza di uno spicchio importante della tifoseria? La posizione nostra e del club è contro ogni forma di discriminazione, siamo solidali verso il ricorso del club, la nostra curva spinge ed è un'assenza importante, in ogni caso cercheremo di trarne ancora più forza perchè queste partite si portano in fondo tutti insieme.

La Salernitana è una squadra che ha fatto buone prestazioni e che ha saputo mettere in difficoltà chiunque, in ogni caso è una partita che non possiamo sbagliare e lo sappiamo, poi vedremo cosa dirà il campo.