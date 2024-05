Baroni: “Con l’Inter vogliamo fare bella figura. Il mio futuro? Vedremo”

L'allenatore gialloblù: "Non ci sarà turnover, chi andrà in campo è perché lo avrà meritato"

Redazione Hellas1903 25 maggio 2024 (modifica il 25 maggio 2024 | 19:20)

Marco Baroni parla in conferenza stampa prima della partita con l'Inter di domenica sera.

"Vogliamo fare una bella partita - dice l'allenatore dell'Hellas - l'Inter per me è tra le prime cinque d’Europa e noi vogliamo fare bella figura davanti ad un avversario così, le difficoltà non ci hanno mai spaventato. Non è stato facile rimettere in carreggiata la squadra dopo i festeggiamenti, ma sono convinto che faranno una bella prestazione. Non ci sarà turnover. In settimana ci sono state defezioni e chi andrà in campo è perché lo avrà meritato. Quest'anno abbiamo fatto giocare 33 giocatori di 16 nazionalità diverse, undici giocatori non sono sufficienti in una squadra.

Il mio futuro? Presto per fare valutazioni, sono concentrato per fare bene questa partita perché non voglio fare brutta figura. Faremo delle valutazioni in tempi opportuni e ci sarà modo di capire i piani della società.

Come abbiamo festeggiato la salvezza? Siamo stati insieme in settimana e abbiamo fatto un pranzo con l’aiuto di Juanito, che è un amico. Quando porti avanti un’annata così difficile è normale che ci sia distensione.

Folorunsho in nazionale? Ha dato tanto e ha ricevuto tanto dai compagni, per lui è un premio speciale da condividere con tutta la squadra. Tutti sono cresciuti, uno in particolare è Noslin che ha avuto un grande impatto fin dal primo allenamento, ma deve ancora crescere tanto. Anche Serdar è diventato un giocatore importante dopo un inizio difficile.

Quest'anno èstata un’esperienza bellissima, sono contento di averla vissuta. Quest’annata ci ha dato tantissimo e se tutti ci davano per spacciati c’era un motivo. Ora guardo avanti perché questo è un lavoro che mi appassiona. Non mi piace darmi un voto, sono gli altri a farlo. Le parole di Gasperini? L’Atalanta ha fatto un lavoro straordinario, Gasp lo consideravo uno dei più bravi d’Europa e non sbagliavo. Mi hanno fatto piacere le cose che ha detto. Nei 37 punti ci sono anche i quattro rigori sbagliati, le sfide con l’Inter e la Juve, quella in casa con il Torino. Sono punti bellissimi e sudati, con la speranza che ne arrivino altri".