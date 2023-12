Baroni: “Con l’Udinese servono punti e continuità di prestazione”

Marco Baroni presenta in conferenza stampa la trasferta del Verona a Udine per la gara di domenica alle 15.

Saponara? Si sta allenando, io pretendo di più, ma non perché non si stia impegnando, c'è bisogno di corsa e io penso che lui ci possa dare una mano.

La società mi è stata vicino, ma direi a tutta la squadra, ha capito le difficoltà, abbiamo un direttore che è sempre in campo, che vede come lavoriamo. La squadra crede nel lavoro, si spinge tutti insieme per cercare di invertire la rotta. Abbiamo virato per quanto riguarda il sistema di gioco e la risposta è stata importante.