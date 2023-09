Baroni: “Contro il Bologna umili ma in cerca di una prestazione di grande livello”

L'allenatore gialloblù: "Lazovic gioca, i nuovi ancora da valutare. Da Ngonge mi aspetto che lavori sull'essere un giocatore per la squadra"

Questo Verona può svilupparsi ora che la squadra è al completo? "Al centro del progetto metto sempre le caratteristiche della squadra, sono arrivati ragazzi con cui poter lavorare. Io non credo nei sistemi di gioco ma come la squadra si muove e sta sul campo. "

Chi sarà della partita? "I nuovi sono ancora da vedere, c'è un altro giorno per fare le valutazioni. Lazovic sicuramente sarà della partita, da decidere se dall'inizio o a partita in corso."

Quest'anno sarà ancora più difficile? "É un campionato che ha alzato il suo livello dal punto di vista della qualità, anche le neo-promosse hanno ridotto il gap che c'è con l'arrivare dalla Serie B; squadre come Cagliari e Genoa hanno anche uno storico importante".

Cosa aspettarsi di più da Ngonge? "Sta lavorando molto, ha grande talento e per diventare forte bisogna lavorare sull'essere un giocatore di squadra, non solo sui gol."

Bonazzoli può partire dall'inizio? "Stiamo valutando alcune situazioni, abbiamo giocatori con caratteristiche diverse. Bonazzoli sta facendo bene e ha entusiasmo. Manca ancora un allenamento per decidere, voglio valutare bene."

Hien dopo la Nazionale? "Hien ha avuto molte pressioni, in Nazionale non si hanno giorni liberi e carichi di lavoro ulteriori. Stiamo lavorando per recuperarlo."