Baroni: “Dobbiamo fare qualcosa di straordinario, concentrati su ogni pallone”

"Siamo concentrati sulla parte finale di questa stagione dice l'allenatore gialloblù - quella più difficile, non possiamo pensare a nient'altro, dico alla squadra di non guardare la classifica, non guardare i calendari e rimanere concentrati. Dobbiamo fare qualcosa di straordinario e per farlo bisogna attingere a tutto, sono campionati che si giocano su un pallone.