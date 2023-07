Baroni: “Felice per il ritorno a Verona, daremo il massimo”

"Ringrazio il Presidente Maurizio Setti e il Direttore Sportivo Sean Sogliano per avermi voluto qui e per la fiducia dimostrata nei miei confronti. Sono molto felice e carico di affrontare questa nuova avventura con i colori dell'Hellas Verona, in uno stadio speciale e su una panchina importante sulla quale sono entusiasta di poter fare ritorno. Insieme allo staff, alla squadra e a tutto il Club lavoreremo uniti dando il massimo ogni giorno, per disputare al meglio questa nuova stagione in Serie A".