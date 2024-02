Baroni: “Fare punti deve essere il nostro mantra. Col Monza dentro altri nuovi”

L'allenatore entusiasta degli ultimi arrivati: "Da loro segnali importantissimi in allenamento"

Redazione Hellas1903

Marco Baroni presenta in conferenza stampa la partita del Verona col Monza di domenica alle 15.

"Quando si affronta un campionato così bisogna essere in grado di gestire la sconfitta - dice l'allenatore del Verona - a Napoli per come è arrivato il gol l'amarezza per una sconfitta che la squadra non meritava è ancora più grande, dobbiamo lavorare sulle situazioni e bisogna fare punti, i punti sono l'obbiettivo che adesso dobbiamo perseguire, li dobbiamo cercare con qualsiasi avversario, dobbiamo avere questo nella testa, nel petto, nelle gambe e andare in campo con questo mantra.

Come sostituirà Suslov? È stata una piacevole scoperta, è uno dei ragazzi che spero possa servire da esempio per la sua voglia di giocare che dimostrava in allenamento con cattiveria e ferocia, il sostituto a Monza potrebbe essere uno dei nuovi che sicuramente metteremo dentro, Noslin è già partito titolare due volte e dovrebbe essere riconfermato.

Come sarà trovarsi di fronte Djuric? Più che Djuric il Monza, è una squadra che ha una classifica che gli permette di fare il calcio che vuole, dovremo fare una partita di coraggio che sarà sicuramente complicata.

A che punto sono i nuovi? Ci sono dei ragazzi pronti, come ad esempio Vinagre che arriva da un calcio come il nostro, ho passato un po' di tempo in Inghilterra a vedere la Championship ed è un campionato paritetico alla Serie A, anche dagli altri sto vedendo segnali importantissimi, comunque per fare punti dobbiamo fare di più, non basta fare un tempo a Napoli e poi farci dire che siamo stati bravi, serve di più.

Assenti? Abbiamo perso Cruz per una quarantina di giorni, Mitrovic sarà a disposizione.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Verona senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Hellas1903 per scoprire tutte le news di giornata sui gialloblu in campionato.