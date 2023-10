Baroni: “Frosinone-Verona sarà difficile per entrambe. In difesa…”

L'allenatore gialloblù: "Stiamo lavorando sull'attacco, serve dinamicità"

Redazione Hellas1903

Marco Baroni presenta in conferenza stampa la sfida del Verona col Frosinone di domenica allo Stirpe.

"Come migliorare? In queste sette partite si sono alternati 23 giocatori, c'era bisogno di questo, di conoscenza, di capire. A me non piace nascondermi, sicuramente la squadra sta lavorando per migliorare la fase offensiva. Si parte dalla dinamicità, dal movimento, non voglio giocatori statici, ma giocatori che si muovono".

Col Frosinone sarà una partita difficile per noi come per loro, ci sono partite che vanno affrontate con grande attenzione e determinazione, andiamo in un campo dove c'è tanto entusiasmo, molti sono esordienti e sanno che devono fare tanto per mantenere la categoria, quindi noi non potremo fare di meno.

Più Faraoni o Terracciano come terzo di difesa? Entrambi possono fare il ruolo, vedremo"

Come stanno Dawidowicz e Amione? Ci prendiamo ancora un giorno, vediamo come andrà domani, se saranno disponibili bene altrimenti abbiamo dei giocatori che andranno in campo per sfruttare la loro chance".

