Baroni: “Col Genoa partita insidiosa, il Bentegodi la nostra forza per la salvezza”

Con la vittoria un piede e mezzo in Serie A? Sono punti importanti contro una squadra difficile da affrontare con un allenatore come Gilardino che ha fatto un bel lavoro. È una partita importante, sappiamo che un risultato positivo significherebbe tanto ma è una partita insidiosa.

In attacco partirà ancora Bonazzoli? Bonazzoli, come vi avevo anticipato settimane fa, è un po' un testone ma sa che se lavora forte va in campo, ora deve pensare a questo e sa che se lavorerà duro troverà il campo, è un giocatore di qualità che può far gol e noi abbiamo bisogno di questo.