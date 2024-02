Baroni: “Il Bologna fa il miglior calcio, ma noi siamo convinti dei nostri mezzi”

Marco Baroni presenta in conferenza stampa la gara del Verona a Bologna di domani sera.

"Il Bologna è una squadra in salute e che corre - dice l'allenatore dell'Hellas - ma lo sappiamo che non ci sono partite facili, dovremo cercare di trovare una grande prestazione e produrre delle idee, solo così si può fare risultato contro questo Bologna.

Zirkzee è un giocatore di grande qualità, sta benissimo, cresce di gara in gara e sta esplodendo, sa mandare dentro, sa finalizzare, sicuramente sarà un cliente scomodo ma come del resto tutto il Bologna. Abbiamo lavorato, è stata una settimana corta e abbiamo l'obbligo di cercare punti da tutte le parti perché da qui in poi dovremo lasciarne il meno possibile.