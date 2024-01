Baroni: “Il mercato? In accordo con la società. Chi rimane sia convinto sennò largo ai giovani”

L'allenatore: "Con l'Inter non dovremo sbagliare nulla. Dawidowicz e Saponara da valutare"

Redazione Hellas1903

Marco Baroni si presenta in conferenza stampa prima della sfida a San Siro con l'Inter.

Il mercato ha sfilato Hien e probabilmente accadrà per altri giocatori. "L'allenatore - dice Baroni - non è qualcosa di staccato dalla società, stiamo lavorando per trovare la miglior soluzione tecnica e anche societaria. Quando un giocatore riceve offerte importanti è difficile trattenerlo, poi Hien è un giocatore che forse ha avuto un rendimento leggermente diverso rispetto a quello dello scorso anno. L'unica cosa certa è chi rimane qua deve essere convinto al 150 per cento altrimenti giocano i giovani, questo campionato è difficile a prescindere dal mercato.

Noi dobbiamo essere legati al lavoro, poi è chiaro che è condizionante giocare con una sessione di mercato aperto come era successo a Sassuolo dove abbiamo giocato nelle ultime ore di mercato".

C'è un campionato davanti e noi non possiamo perdere l'attenzione per cose che non possiamo controllare, io voglio tenere la squadra, che c'è, in queste ultime sei partite specie da quando abbiamo cambiato sistema di gioco si sono visti notevoli miglioramenti.

In entrata ci saranno movimenti? Sicuramente faremo, qui c'è gente che vuole come prima cosa salvarsi e farà di tutto per farlo, se un giocatore non è trattenibile è chiaro che deve andare via.

Se mi sento tradito dalla società? Mai, questa per me era e lo è tutt'ora una grande opportunità, ho un percorso lungo da calciatore e da allenatore, serve avere la testa accesa, solo così si raggiungono gli obiettivi.

Chi sostituirà Hien a San Siro? Cabal sta bene, abbiamo dei ragazzi che nel cambio di sistema sono andati in campo ci hanno dato delle prestazioni in crescendo come Coppola e Amione, dobbiamo valutare Dawidowicz che è uscito dal campo con la Salernitana in condizioni precarie, sabato affronteremo una squadra dalla dimensione europea e deve essere una grossa opportunità soprattutto per i ragazzi che non dovranno sbagliare niente dal punto di vista della prestazione.

Infermeria? Dobbiamo valutare Saponara che ha accusato qualche problema alla schiena, per il resto tutti disponibili".

